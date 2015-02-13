香港《信报》：英美唱双簧 通缩不可怕

（2月13日财经评论）

习广思

昨天谈到过年前两份大礼，乌克兰率先达成停火协议，欧美股市上扬，但希腊债务谈判仍未有着落，死线为周一，且看能否多收一封利是。港股表现也有点生气，中国内地传出电讯业与广电系统合并，支持中港股市齐升，恒指升0.44%，国指涨1.14%，上证综指升0.5%。

几单重要的国际金融消息都在港股收市后出现，欧洲两场重要政治谈判，乌克兰的停火谈判终于bingo。昨午5时10分，俄罗斯总统普京向媒体证实，本周日起乌克兰政府军与亲俄武装分子停火。

消息公布后，标普500指数期货即升8点，欧洲股市普遍升幅扩大，德国、西班牙及意大利股市涨逾1%，欧罗转强，俄罗斯卢布由跌转升，油价升幅扩大至逾3%，俄罗斯RTS指数升4%。希腊及欧罗区财长的首轮谈判仍未有结果，不欢而散，死线是下周一，所以仍未算绝望。外电引述荷兰财长说，原本他希望先定下未来两天的谈判程序，以加快讨论，但最终连这安排也无法达到，要下周一开会再倾。谈判未到最后一刻，双方都不会露出最后底牌，相信欧洲仍有机会派第二份大礼。

外汇市场另一个重要消息是，彭博引述消息人士指出，日本央行认为进一步放松货币政策可提升通胀，但亦有反效果，就是会令市场对日圆失去信心。其实，日本央行行长黑田东彦去年12月曾指出，弱日圆有利跨国企业的利润，但对一般日本家庭及小企业则有损。从这些言论看来，日本央行不想美元兑日圆升越120水平。日本央行发出这讯息，对世界经济是正面的，与联储局的讯息一样，毋须再以更宽松的货币政策挽救经济，有望令各国央行斗减息斗量宽斗贬值的浪潮告一段落，通缩阴霾逐步淡化，这对世界股市有利好作用。英伦银行傍晚发表的通胀报告，预测今年经济增长不俗，国民除税后收入增加3.5%，经济增长2.9%，通胀上半年可能见负数，但到下半年油价的基数效应会减弱，毋须忧虑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。