英国国防大臣称英美将始终并肩战斗

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透伦敦3月23日 - 英国国防大臣法伦（Michael Fallon）周一对美国称，“在关键时刻”，英国在战场上将一直站在美国一边。这是尽力打消美国对英国国防支出顾虑的努力之一。
美国陆军参谋长联席会议主席奥迪尔诺（Raymond Odierno）本月早些时候表示，对英国削减国防支出的影响和未来与英国的合作感到担忧。
法伦本月早些时候曾与美国国防部长卡特（Ash Carter）会面，他表示美国和心存疑虑英国议员无需担忧。
“美国清楚在当今不稳定的世界里什么是重要的。在关键时刻，英国将一直站在他们一边。”法伦在《每日电讯报》发表的文章中写道。“我们的美国朋友们知道，英国不会放松警惕。”
法伦指出，英国的财政基础牢固，正在投资于军队，是欧盟国防预算最高的国家，并在伊拉克等地施展其军力。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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