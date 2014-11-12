英美瑞士三国接近与大型银行就操纵汇市问题达成和解

路透伦敦/华盛顿11月11日 - 在历经一年的全球性调查后，英国和美国监管机构将对涉嫌合谋操纵汇市的主要银行克以天价罚款，藉此达成和解。

两位知情消息人士透露，英国金融市场行为监管局(FCA)将在周三稍早公布这六家银行的名字，而其中至少有一家银行仍在为协议细节进行最后的磋商。

消息人士称，这六家银行--瑞银集团(UBS)UBSN.VX、巴克莱(BARC.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)和汇丰银行(HSBA.L)，周二晚间敲定了总金额预计达到约15亿英镑(24亿美元)的罚款。

这是涉嫌汇市操纵指控的银行业者首次与监管机构达成和解。

华尔街日报周二报导称，瑞士金融市场监管局（FINMA）已经向瑞银约10位前雇员和现在的员工发出警告信，告知可能会因涉嫌汇市的不当行为而采取执法行动。

FINMA一名发言人拒绝发表意见。FCA也同样不予置评。

美国监管机构与FINMA预计也接近对调查结果做出结论。一名消息人士上周对路透表示，预计美国的和解案中至少会有另外一家银行被点名。

美国银行(BAC.N)已表示，正与美国银行业监管机构进行“深入讨论”。

根据律师表示，商品期货交易委员会(CFTC)可能对不实报告及操控提出指控，这两项指控是依据美国法律最适切的选项，在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操控的和解案中也获得引用。

这与英国当局的方式大不相同，英国监管机构可能考虑提出未能采取合理管控的指控。美国两家银行监管机关，则可能对这些银行未能防止不当行为发生提出指控。

美国通货监理局(OCC)可能与美国银行、花旗集团与摩根大通就指控达成和解。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将负责与四家外资银行分支的和解案。但美联储是否会在同一时间宣布其协议，目前尚未明朗。(完)

(编译 张荻/陈宗琦；审校 李爽)

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