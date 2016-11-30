英国首相致电特朗普寻求加强两国关系

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦11月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)和美国当选总统特朗普周二同意，应在美国政权交接时期努力建立关系，并尽早进行会面。
英国一直珍视与美国的“特殊关系”，将此作为外交政策的中心支柱。但特朗普几次让人觉得态度冷淡，令伦敦对于未来两国关系的发展前景产生诸多臆测。
“英国首相今天下午致电美国当选总统，以建立定期对话，”英国首相办公室在声明中称。
“他们讨论了特朗普过渡计划进展情况，并同意双方的团队应继续在过渡期内建立紧密关系，包括他们的国家安全顾问圣诞节前将在美国进行会晤，”声明称。
特朗普当选后，在与特雷莎·梅通电话以前，已同九位其他国家的领导人通了电话，这在伦敦引发了不满。
在周二的通话中，两人还讨论了北大西洋公约组织(NATO)相关问题。(完)
(编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。