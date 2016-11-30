英国首相致电特朗普寻求加强两国关系

路透伦敦11月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)和美国当选总统特朗普周二同意，应在美国政权交接时期努力建立关系，并尽早进行会面。

英国一直珍视与美国的“特殊关系”，将此作为外交政策的中心支柱。但特朗普几次让人觉得态度冷淡，令伦敦对于未来两国关系的发展前景产生诸多臆测。

“英国首相今天下午致电美国当选总统，以建立定期对话，”英国首相办公室在声明中称。

“他们讨论了特朗普过渡计划进展情况，并同意双方的团队应继续在过渡期内建立紧密关系，包括他们的国家安全顾问圣诞节前将在美国进行会晤，”声明称。

特朗普当选后，在与特雷莎·梅通电话以前，已同九位其他国家的领导人通了电话，这在伦敦引发了不满。

在周二的通话中，两人还讨论了北大西洋公约组织(NATO)相关问题。(完)