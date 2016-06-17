焦点：英国留欧派议员遭遇枪击身亡 两方阵营均暂停造势活动

2016年6月16日，力倡英国留欧的41岁反对党工党议员Jo Cox在准备与利兹附近伯斯托尔选区的选民会面时遇袭，图为遇袭地附近人们悼念她的卡片。 REUTERS/Phil Noble

路透英格兰伯斯托尔6月16日 - 英国一名留欧派议员周四在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方针对下周脱欧公投的造势活动暂停。

力倡英国留欧的41岁反对党工党议员Jo Cox在准备与利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭。

媒体报导称，她遭到枪击和刺伤。西约克郡地区警方表示，警察在事发地点附近逮捕了一名52岁男子，缴获包括一把枪在内的武器。“我们现在还无法讨论任何动机问题，”当地警局临时长官Dee Collins表示。

脱欧和留欧两派阵营均表示，他们在当天暂停了拉票活动，留欧阵营称周五也将暂停活动。英国首相卡梅伦称，他将取消参加在西班牙南部海岸的英属地区直布罗陀(Gibraltar)一个集会的计划。

卡梅伦表示，这一刺杀事件是一个悲剧。Jo Cox是两个孩子的母亲，曾在美国总统奥巴马2008年的竞选团队中出力。

这起事件对6月23日公投的影响目前尚不明朗。公投已把英国分裂为留欧和脱欧两大阵营。但一些分析师臆测此事可能拉高亲欧派支持率，在最近几天的民调中，留欧支持率已落后脱欧。

议员遇袭的消息传出之后，英镑兑美元上涨约0.02美元。

英国财政大臣奥斯本和央行总裁卡尼，取消了原本预定在周四晚间发表的重大演说。国际货币基金组织(IMF)则推迟公布一项针对英国经济的报告。

**“可怕的谋杀”**

媒体引述目击者称，凶手高喊“英国优先”(Britain first)，这是一个右翼民族主义团体的名称，该团体在其网站上形容自己是“爱国政党及街头防卫组织”。

但该组织的副领导Jayda Fransen完全撇清该组织与此攻击事件有关，她形容这件事“全然令人可憎”。

西约克郡候任的警政及犯罪处长表示，“情资显示这是一起局部事件，尽管此事造成很大的冲击。”

私人持枪在英国受到很严格的限制，而且袭击公众人物的事件很少见。上一位遇袭身亡的英国议员是Ian Gow，那是在1990年，爱尔兰共和军(IRA)在Ian Gow南英格兰家中的汽车装了炸弹，Gow在炸弹引爆后身亡。

伦敦国会大厦外的英国国旗降半旗以示哀悼，在伯斯托尔有数百人参加了当地一所教堂的守夜活动。

Cox的同事们对她的遇袭身亡表示震惊和难以置信。Cox毕业于剑桥大学，曾在救援组织乐施会工作了十年，担任过的职务包括人道主义活动主管，致力解决妇女问题。

她在2015年普选中当选北英格兰的巴特利和斯潘选区议员，与丈夫和孩子住在一艘停泊在伦敦塔附近泰晤士河上的传统荷兰驳船上。

警方称，一位77岁的男子也在事件中遇袭，并受了轻伤。

BBC电视和其他媒体刊出一张相片显示，嫌犯是一名秃头白人男子，已被警方逮捕。暂时负责此案的警官Collins表示，正“与许多目击者进行重要调查”。(完)