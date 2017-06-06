焦点：英国大选在即 欧盟仍希望与“难对付的”特雷莎·梅进行退欧协商

路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟领导人希望特雷莎·梅在周四的选举中获胜，而且最好能获得更大的领先优势，即便特雷莎·梅表示，这将有助于她在退欧谈判中采取更强硬的立场。

特雷莎·梅曾表示，欧盟执委会主席容克将发现她是“一个非常难对付的女人”。不过，特雷莎·梅所在的保守党领先优势缩小，还是引发了欧盟的担心，因为欧盟不希望她的权力被削弱，也不希望反对英国脱欧的政府上台。

在英国正式退出欧盟之前的22个月时间内，谈判失败是主要风险。这将导致在英国的企业和300万欧盟公民处于法律真空当中，并让经济受到干扰。这或许还会让欧盟平白损失数以十亿计的欧元，并可能推迟贸易协议的达成。

欧盟负责协商英国退欧事务的人士担心，特雷莎·梅目前仅有12席的多数优势，令她很容易受到党内强硬派的压力，这些强硬派不愿意接受欧盟要求，宁愿特雷莎·梅在达不成协议的情况下退欧。

“我们需要一个足够强大的政府来谈判，”一位参与谈判的欧盟高级议员称。“我们需要一个稳定的合作伙伴。”欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)预计，谈判可能于6月19日启动。

获得强有力的多数席位优势，是特雷莎·梅在要求提前选举时的愿望，也是许多欧盟高层人士的期望，这会让她有了不怕惹怒一些保守党成员，来接受欧盟认为必要的折中方案的余地。

巴尼尔将按照其他27个欧盟国家设定的一些激进的谈判指导方针，寻求与英国就一系列问题达成协议，包括保证居留在英国的欧盟公民权益，在启动新的贸易协定谈判前支付容克预估约为600亿欧元的金融承诺费等。

特雷莎·梅和英国脱欧事务大臣戴维斯拒绝支付大笔“账单”，也不愿等待数月后再启动英国脱欧后与欧盟的自由贸易协定谈判。

**战术**

欧盟外交官希望“没有协议总比坏协议要好”的重复威胁只是特雷莎·梅方面采取的战术。考虑到特雷莎·梅的五年任期在英国退欧谈判后仅剩三年，他们希望她能成功推销一份用于英国过渡期的协议--即便退欧步伐和相关条款会惹恼那些希望迅速退欧的人士。

几乎没有欧洲官员认为特雷莎·梅将在选举中彻底失利，或者以为工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)带领的左翼联盟，会试图终止或软化特雷莎·梅就退欧“彻底了断”(clean break)的态度，比方说试着留在欧盟单一市场。

外交官相信，这样的结果或许会降低英国有序退欧的可能性。新政府可能试图逆转英退公投结果的想法，对欧盟也没什么吸引力，就连英国的传统盟友也都宁愿看着一个麻烦的、内部分裂的合作伙伴退出，也不愿面临更多剧变。

包括德国和法国在内的欧盟政府，将英退谈判视为关乎损害控制--就经济与欧盟政治团结皆然。这意味着与英国和平分手的同时，还要否认退欧的好处，可能诱使其他成员国争相效尤。

谈判破裂的风险越来越让一些准备谈判的人士感到担忧，即便欧盟的官方指导方针是出现这种情景的可能性极小，因为那会给双方的企业和民众造成伤害，而对英国尤甚。

“或许几乎不会有任何谈判，”一名欧盟官员满面愁容地说，“他们可能一走了之。”

欧盟的其他官员则没有那么担心，称他们与英国高层官员会面时，后者承认退欧将给英国带来巨大成本。

不过，尽管他们私下里希望周四的选举能对特雷莎·梅投下信任票，但欧盟谈判人员承认，特雷莎·梅是平顺退欧最佳选择的这个理论，还有待验证。她至今没有采取什么行动来软化自己的形象。

支持欧盟的英国自由民主党前议员Andrew Duff上周在欧洲政策中心发表的报告中称，双方有可能在作茧自缚。“如果我们继续这样，”他写道，“那么可能的结果就是...谈判将失败。”(完)