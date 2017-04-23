英国首相特雷莎·梅所在保守党有望在提前选举中获得压倒性胜利

路透伦敦4月22日 - 英国首相特雷莎·梅有望在6月选举中取得压倒性胜利，此前民调显示她所在的执政保守党支持率约为50%，是反对党工党支持率的两倍。

特雷莎·梅本周决定提前在6月8日举行选举，令其政治对手大感意外，周六公布的一系列民调结果显示，这一政治博弈已收到成效，民调机构ComRes的结果显示，保守党目前享有的支持率为1991年以来最高。

特雷莎·梅表示，她需要用选举来确保自己的权力，并加强她在英退欧谈判中的话语权。

她还希望乘工党陷入混乱之际坐收渔利，工党在党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)带领下一直处于内部不和的混乱状态中。而当初支持属于退欧阵营的独立党(UKIP)的选民们似乎也都投奔了保守党。

“宣布提前选举明显也集中了选民的心思，”民调机构Opinium的James Crouch说。

在另外两个民调中，特雷莎·梅的保守党在苏格兰的支持率也上升，压住了苏格兰民族党(SNP)的风头，潜在地削弱了民族主义者要求再次举行独立公投的要求。

据Opinium、ComRes和YouGov的民调，特雷莎·梅所在的保守党领先程度介于19-25个百分点，支持率介于45-50%。(完)