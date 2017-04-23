英国首相特雷莎·梅所在保守党有望在提前选举中获得压倒性胜利

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透伦敦4月22日 - 英国首相特雷莎·梅有望在6月选举中取得压倒性胜利，此前民调显示她所在的执政保守党支持率约为50%，是反对党工党支持率的两倍。
特雷莎·梅本周决定提前在6月8日举行选举，令其政治对手大感意外，周六公布的一系列民调结果显示，这一政治博弈已收到成效，民调机构ComRes的结果显示，保守党目前享有的支持率为1991年以来最高。
特雷莎·梅表示，她需要用选举来确保自己的权力，并加强她在英退欧谈判中的话语权。
她还希望乘工党陷入混乱之际坐收渔利，工党在党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)带领下一直处于内部不和的混乱状态中。而当初支持属于退欧阵营的独立党(UKIP)的选民们似乎也都投奔了保守党。
“宣布提前选举明显也集中了选民的心思，”民调机构Opinium的James Crouch说。
在另外两个民调中，特雷莎·梅的保守党在苏格兰的支持率也上升，压住了苏格兰民族党(SNP)的风头，潜在地削弱了民族主义者要求再次举行独立公投的要求。
据Opinium、ComRes和YouGov的民调，特雷莎·梅所在的保守党领先程度介于19-25个百分点，支持率介于45-50%。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。