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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 13:11 BJT

英国退欧公投前最后一财年的外商投资项目增长11% 超过以往

路透伦敦8月30日 - 英国政府周二称，在英国公投决定退出欧盟前的最后一个财政年度，英国获得的外商投资项目超过以往任何一年。

英国政府称，截至3月的财年，英国获得的外商投资项目约为2,213个，较之前一年增长11%。外商投资项目创造或“保住”了116,000个就业岗位。

不过，政府并未透露投资金额，也没有解释这些就业是如何“保住”的。政府表示，外商投资项目创造了82,650个就业，低于之前一年创造的84,603个。

上述政府声明覆盖时段的最后日期较6月23日的退欧公投早近三个月。英国公投决定退欧严重打击了企业信心。

英国政府称，美国对英国的投资项目为570个，成为英国最大的投资来源国，紧随其后的是中国和印度，投资项目分别为156和140个。(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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