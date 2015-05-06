焦点：英国大选在即 卡梅伦与米利班德收官之战能否打破僵局？

5月5日，英国首相卡梅伦在圣艾夫斯的大选集会上讲话。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦5月6日 - 英国选战周三进入最后一天，而这将是英国数十年来悬念最大的一次选举。多数民调显示两个主要政党势均力敌，都不能笃定在议会中获得绝对多数席位。

尽管竞选活动已进行超过五周，但无论是现任首相卡梅伦的保守党，还是米利班德麾下的工党，都没有占据明显优势，周四的大选结果可能不清不楚难以确定。

大选的赌注非同寻常，因为大选结果罕见地与英国在欧盟的去留，以及国家完整息息相关。

卡梅伦曾承诺，若赢得连任将就英国是否继续留在欧盟进行公投。而民调显示苏格兰民族党(SNP)可能一跃成为第三大党，尽管它去年在苏格兰是否脱离英国的公投中落败。

“走错方向的后果很严重，意味着大概几年之内，英国人将失去对繁荣和生活至关重要的两个联盟，”英国副首相、自由民主党党魁克莱格(Nick Clegg)对路透表示。

五年前，英国组建了二战以来的首个联合政府。当时卡梅伦未能获得绝大多数选票，与克莱格的中间派达成共同执政协议，以稳定经济。

很多英国人认为，这种情况不会再出现。

但曾经的边缘党派--比如支持独立的苏格兰民族党和英国独立党(UKIP)，打破了英国的政治版图，从两大政党手中抢走了一些选票。

周二公布的五项民调中，有两项显示保守党领先，一项显示工党领先，另外两项则显示两党旗鼓相当。

英国独立党陷入尴尬境地，该党被迫暂停一名候选人参选，因其扬言要朝他的保守党竞争对手“开枪”。

大党领导人通常会避免出现重大过失，但偶尔也会沦为笑柄：卡梅伦忘记了他钟爱的球队名字；米利班德把他的竞选承诺刻在大石头上，有人嘲讽这简直就像是“摩西的戒命”。

**最后一搏**

在结束为期两天的巡回竞选活动之际，卡梅伦将为争取选民做最后一搏。英国是发达国家中经济复苏力度最强的国家之一，卡梅伦希望借此获得连任。

但民调结果不相上下，促使卡梅伦重新确定竞选口号，一方面承诺要提高英国人的生活水准，另一方面警告称，苏格兰民族主义者可能会绑架工党少数派政府，诱导工党政府增加支出和借贷。

据卡梅伦办公室发布的周三讲话稿摘要显示，他届时将表示，“明天，英国人民将为一代人做出最重要的决定。”

但让卡梅伦感到尴尬的是，英国一家主要智库周三下调了对英国2015年经济成长的预期，不过该智库表示，强劲的消费者支出应该能使英国保持在复苏轨道上。

米利班德将于周三晚间在英格兰北部做最后一次竞选演说。米利班德将英国备受推崇却举步维艰的医疗服务作为竞选的核心。

他届时将会表示，“大选面临的选择是：选择将劳动人民放在第一位的工党政府，还是选择只代表少数特权阶层的政府。”

英国有资格在周四投票的选民超过4,500万，投票时间为0600GMT至2100GMT。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/汪红英；审校 王颖/许娜/张荻)

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