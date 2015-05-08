北爱尔兰民主统一党获八个席位 成保守党考虑联手的选项

路透贝尔法斯特5月8日 - 北爱尔兰民主统一党(Democratic Unionist Party)周五维持英国议会中的八个席位，表示将考虑支持少数党保守党政府，换取一揽子金融和政治让步。

据投票出口调查显示，保守党获得下议院650个席位中的316个，比分析师所说的获有效多数的323个少七个，民主统一党成为其考虑联合组建政府的选择之一。

“我们在下议院获得的席位给我们提供了一次独有的机会，可望为北爱尔兰寻求福利，”北爱尔兰前财政部长Sammy Wilson在民主统一党再获东安特里姆选区席位后告诉支持者。

“他们将需要承认，北爱尔兰有自己特殊的利益需求，必须予以解决，”他表示。

保守党选票如果接近绝对多数，也可以尝试独自统治。民调专家目前未排除该党赢得过半议会席位的可能性。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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