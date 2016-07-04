焦点：英国首相热门候选人在退欧谈判时间问题上意见相左

2016年6月30日，伦敦，图为英国内政部大臣文翠珊在发表讲话。 REUTERS/Dylan Martinez

路透伦敦7月3日 - 竞选英国首相职位的两名领先候选人周日在公开场合发表不同意见，她们在启动英国退欧谈判的时间问题上各执一词。

内政部大臣文翠珊表示，英国需要有个清晰的谈判地位，她不会在今年就启动正式的退出程序。文翠珊目前是首相职位的热门候选人，她在6月23日的公投中支持“留欧”。

能源部下属部长Andrea Leadsom则认为应当尽快行动，称英国必须“抓紧并取得进展”；她属于“退欧”阵营，已成为文翠珊的强劲竞争对手。

目前有五名候选人竞选首相和保守党领袖。今年夏季保守党议员将选出其中两名候选人，9月9日之前将决出最终获胜者。

**不要加冕要竞争**

周日的报导称，文翠珊初步领先，获得超过100名议员的支持。

但她的竞争对手Leadsom和司法大臣高文浩等批评人士称，新任领导人应来自脱欧阵营。

文翠姗周四宣布参加选举时承诺将尊重投票结果，称英国需要一个能让国家团结起来的领导人。

“(人们)想要不是仅仅来自脱欧阵营的首相，而是能够治理整个国家的首相，”她接受ITV采访时称。

周日的媒体报导暗示，一些保守党议员希望Leadsom和其他候选人不要参与，这样文翠姗能迅速入主唐宁街，以恢复稳定并开始脱欧进程。

但文翠珊表示她并不支持这样的“加冕”情景，称“我认为应该有竞争。”

**抓住关键**

欧盟领导人一直施压英国迅速触发第50条款以启动退欧程序，避免长时间形势不明--这样的局面也让欧盟其他27个成员国面临动荡。

一旦触发该条款，在两年内达成退欧协议的倒计时便将启动。

“在触发50条款前我们必须明确自己的谈判立场，因为条款一旦触发那么所有程序就将开始启动，”文翠珊称。

但以前曾在银行业工作的Leadsom表示，她将尽可能快地行动。Leadsom是英国退欧公投造势期间倡导退欧最活跃的人士之一。

“这攸关于给予企业一个确定性，也是在向全世界表明我们对企业是开放的，”她对BBC电视台表示。“我们需要把握关键并取得进展。”

Leadsom虽然并不为广大英国民众所熟知，但正有超越其资深同僚高文浩(Michael Gove)的态势。高文浩的竞选团队正努力想摆脱背叛退欧派领军者约翰逊的指责。

高文浩周四收回他对前伦敦市长约翰逊的支持，决定与这位前战友展开竞争。

英国下任首相的最终人选将由保守党约15万成员投票决定。

报纸Mail周日对保守派选民的民调显示，在文翠珊与Leadsom的一对一人气比拚中，文翠珊以86%的支持率遥遥领先。(完)