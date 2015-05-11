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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 11日 星期一 09:34 BJT

卡梅伦排除苏格兰再次举行独立公投的可能性

英国首相卡梅伦周日排除苏格兰再次举行独立公投的可能性，称苏格兰人民去年“坚决地”拒绝脱离英国。卡梅伦称将确保基于现有计划予以苏格兰更大自主权，但对苏格兰可能很快再次举行独立公投的说法不以为然。他对第四频道（Channel 4）说：“我们有过了一次公投。苏格兰人民坚定地投票支持留在英国。不会再举行一次公投。”路透

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