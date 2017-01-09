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国际财经 | 2017年 1月 9日 星期一 18:12 BJT

英国律所将就大众汽车柴油排放丑闻发起法律行动

路透伦敦1月9日 - 英国律师事务所Harcus Sinclair UK周一称，其将在英国发起针对德国汽车生产商大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)的法律行动，寻求替受到柴油排放丑闻影响的英国驾驶人争取补偿。

大众汽车在多个国家卷入诉讼。该公司承认曾在柴油排放测试中作弊后，正赶忙解决美国司法部的刑事及民事指控。

英国为欧洲第二大汽车市场，该国约有120万辆汽车受丑闻影响。该律所称，会将此案提交至高等法院，寻求对消费者进行补偿。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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