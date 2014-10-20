一周经济焦点：金融市场逐步适应全球经济成长的“新平庸”时期

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Alex Grimm

路透伦敦10月19日 - 通胀逐渐消失且增长放缓，令金融市场担心，这可能进一步损害全球经济。

金融市场大跌之前，其繁荣景象要超过经济基本面所支持的程度，部分原因是美国联邦储备委员会(美联储/FED)等央行向金融系统大量注资。

随着美联储确定将在本月底关闭资金闸门，投资者似乎开始清醒起来，认识到全球许多地区增长前景不佳，这也就是被国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称之的“新平庸”。

但情况并非全无亮点。美国经济前景并没有骤然转差。而油价自6月来大跌25%，应能让企业和家庭资金充裕一些。

“美国的势头略有放缓，但我们预计增长率仍会远高于趋势水平。与此同时，油价下跌同时反映了供应和需求两方面的因素，”高盛分析师在一份报告中称。

“对于大型经济体的消费者，其负担应该会明显减轻，抵消金融环境收紧以及全球经济需求放缓所带来的压力。”

目前的主要担忧是欧元区衰退和陷入通缩，以及中国经济放缓的幅度。

当2007-09年爆发全球金融危机时，中国所展现的韧性是关键希望之一。但这次情况可能不同。

中国将于周二公布的第三季国内生产总值(GDP)，料同比增长7.2%，增速创逾五年最慢。

中国政府预计将在未来数月推出一系列经济刺激举措，不过多数分析师认为，中国将不会降息，除非形势严重恶化。

**德国面临压力**

德国公布一连串疲弱的经济数据，表明该国第三季将陷入衰退，之前在第二季萎缩0.2%。

美国、欧元区、德国和法国将于周四公布10月采购经理人指数(PMI)初值，为了解他们的经济进入今年最后一季时的表现提供初步的信息。

虽然英国无法逃脱欧元区的拖累，但经济状况要好很多。英国周五将公布第三季国内生产总值(GDP)数据，预计增长率为0.7%。

国际货币基金组织(IMF)、美国、20国集团(G20)和欧洲央行均向德国施压，敦促其增加公共支出，以提振本国和欧元区其他成员国的经济。

虽然德国政府是欧元区唯一有能力增加支出的政府，且外界均指望其能扭转局势，但德国政府仍坚持在2015年实现预算平衡。

相关的争论无疑将在稍后举行的欧盟峰会重燃。

法国和意大利要求给予达成债务目标的更多灵活性，为急需的经济结构改革争取时间，但欧盟可能会拒绝两国2015年的预算案，最终还要为达成一项保留颜面的协议而讨价还价。

德国和法国经济部长已经要求本国的专家提出改革建议，以防止在经济政策问题上爆发全面冲突。

他们寄希望于法国和意大利对经济改革重新作出承诺，将说服德国慷慨解囊，欧洲央行也能够采取更强有力的行动，下定决心采取量化宽松政策。

欧洲央行否认会在可预期的未来达成任何“重大妥协”，官员们承认，他们希望达成一项协议以便赶得上12月峰会，但无论达成什么协议，可能都和要求相差甚远。

“目前看来，明年不可避免地要采取量化宽松政策来购买主权债，”美国银行美林经济分析师Ruben Segura-Cayuela谈及量化宽松政策时说道。

“目前预测最有可能出现的情况是，经济复苏疲弱，财政政策又没有明显放宽，通胀之低出乎欧洲央行预料，因此我们相信欧洲央行将不得不采取比现在更进一步的措施。”

欧元区最迫切的问题是希腊，该国的借款成本迅速上扬，远远高过能允许其退出纾困计划并回归市场自行筹资的水平。

而希腊总理萨马拉斯坚称，该国将继续执行退出欧盟和国际货币基金组织(IMF)纾困的计划。(完)

(编译/审校 王丽鑫/李爽/张荻/郑茵/张涛)

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