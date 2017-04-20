调查：英国以WTO贸易条款退出欧盟的可能性约为三分之一

路透伦敦4月19日 - 据一项在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)要求提前举行选举后进行的路透调查显示，英国在无法与欧盟达成贸易协定，因而不得不依照世界贸易组织(WTO)贸易条款退出欧盟的可能性约为三分之一。

在周二特雷莎·梅要求6月8日提前举行大选的之前几天，这种可能性也在三分之一左右。

特雷莎·梅所在的保守党较反对党的支持率遥遥领先，若民调和实际相符，她将赢得新的授权，从而进行一系列她所希望的改革。这也是对英国退欧的信心投票。

“特雷莎·梅意外要求在6月8日提前举行大选，这在英国将启动正式退欧谈判之际，增加了一个短期政治不确定因素，”凯投宏观(Capital Economics)的Paul Hollingsworth说。

在上月触发里斯本条约第50条从而启动正式退欧程序后，英国政府有两年时间与欧盟协商退欧协定。若不能就未来贸易安排达成一项协议，英国将不得不采用WTO安排，这将使其面临一系列新的磋商及复杂事项。

目前尚不清楚谈判的基调是什么，但对来自其他欧盟成员国移民的担忧是英国公投决定退欧的主要原因，特雷莎·梅称，她将考虑这种担忧，控制人员自由流动。这一立场可能会导致英国无法获得完全和自由的欧洲单一市场准入。

“如果她能胜选，她可能会发现更加容易在与欧盟的谈判中采取强硬立场。这可能会增加硬脱欧的风险，”Berenberg的Kallum Pickering说。

根据路透之前的调查，英国如果硬退欧，则将给英国经济造成最严重的伤害。但4月7-19日的最新调查显示，今年英国经济或增长1.7%，明年增长1.3%，高于3月调查中的增速预估。

**精打细算**

调查显示，随着物价上涨，通胀率料将超过英国央行2%的目标以及今年的薪资增速。2017年和2018年的平均通胀率料分别为2.7%和2.6%。

而由于薪资料仅增长2.5%，令可支配收入相对减少，消费者今年会感到手头有些紧。2018年的薪资增幅料达到2.6%。

“短期指标表明经济增长在放缓，在过去一年左右英镑下跌的大背景下，进口价格上升打击了消费支出力量，”Investec的Philip Shaw称。

“周二关于提前大选的消息传出后，我们起初并不打算调整经济和利率预期。”

为了缓和通胀冲击，英国央行至少在2019年之前、也就是此次调查预估的时间范围内，不会上调借款成本。62位受访者中无人认为英国央行接下来会在5月11日宣布政策决定时有所行动。

当前利率保持在0.25%的纪录低位，央行九位决策人士中仅有一位在上月赞成加息。(完)