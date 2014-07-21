乌克兰分裂势力将马航坠机黑匣子移交给马来西亚专家

路透乌克兰顿涅茨克7月22日 - 乌克兰东部分裂势力高级领导人Aleksander Borodai周二凌晨在顿涅茨克将马来西亚航空坠毁客机的黑匣子移交给马来西亚专家。

“这就是黑匣子，”当一个武装人员将黑匣子放到桌上时，Borodai对满屋子的记者表示。

双方随后签署了一份文件，Borodai称这是完成该程序的一项协议。

马来西亚国家安全委员会(Malaysian National Security Council)官员Mohamed Sakri称，两个黑匣子“状况良好”。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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