乌克兰分裂势力将马航坠机黑匣子移交给马来西亚专家

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透乌克兰顿涅茨克7月22日 - 乌克兰东部分裂势力高级领导人Aleksander Borodai周二凌晨在顿涅茨克将马来西亚航空坠毁客机的黑匣子移交给马来西亚专家。
“这就是黑匣子，”当一个武装人员将黑匣子放到桌上时，Borodai对满屋子的记者表示。
双方随后签署了一份文件，Borodai称这是完成该程序的一项协议。
马来西亚国家安全委员会(Malaysian National Security Council)官员Mohamed Sakri称，两个黑匣子“状况良好”。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。