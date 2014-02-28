乌克兰总理称希望很快获得IMF援助

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透基辅2月28日 -乌克兰总理Yatseniuk周五表示，该国希望很快获得国际经济援助，已经决心满足国际货币基金组织(IMF)开出的援助条件。
下周IMF的代表团将抵达基辅，与乌克兰的新领导人展开磋商。乌克兰领导人称至少需要350亿美元，才能避免国家破产。
Yatseniuk告诉记者，正在制定向乌克兰提供援助的“明确步骤”。他还称，希望“很快”开始提供援助，一旦局势稳定，政府将要求央行开始大规模放贷计划。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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