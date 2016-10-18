英国总检察长称退欧程序一旦正式启动将不可逆转

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦10月17日 - 英国总检察长赖特(Jeremy Wright)周一对高等法院表示，一旦英国触发里斯本条约第50条正式启动脱离欧盟的程序，这个决定将不可逆转。
随着英国朝退欧的方向前进，各界对这场近代史上最复杂的谈判之一将如何展开的辩论四起。英国政府认为里斯本条约第50条不可逆转的看法也与布鲁塞尔近期的声明相左。
英国政府面临着一些人士提出的法律挑战，这些人认为只有议会能决定何时、如何以及是否触发里斯本条约第50条来启动正式脱欧程序。
总检察长赖特在高等法院的一场听证会上说，行使第50条的通知--也许是来自首相特雷莎·梅的信函--不可撤销。
“我们不认为行使第50条的通知能撤销，而且我们邀请法院审理此案的基础是这份通知...不可撤销。”
英国首席大法官也是该国最资深的法官John Thomas问赖特，那是否意味着这项通知不能附加条件，赖特的回答是：“可以这么说。”
赖特的这番说明似乎解决了英国退欧谈判最大的疑问之一：英国是否会在谈判开始后的某个时候决定撤销退欧的打算。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)