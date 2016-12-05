英国政府对脱欧案提起上诉 最高法院周一开庭审理

路透伦敦12月3日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府周一挑战一项法院裁决。法院先前裁定需经议会通过方能启动脱欧程序，这项裁决可能打乱英国的脱欧计划。

如果英国最高法院驳回了政府的上诉，那么特雷莎·梅启动里斯本条约第50条款及脱欧的时间表可能就会乱套。

该上诉案将备受瞩目，预计审理将持续四天。所有11位法官将首次全数参加聆讯，最终裁决将在1月稍晚宣布。

如果特雷莎·梅上诉成功，就可以按照原计划，在3月底前启动第50条条款。

但如果她败诉，理论上议会可以阻拦英国脱欧，因为大多数议员在6月公投时都支持留在欧盟，不过鲜有观察人士预期会是这样的结果。尽管如此，脱欧若需议会批准，整个过程有可能被放大检视并拖慢。

投资人则认为，议会插手愈多，“硬脱欧”的可能性就会愈低。

有迹象显示，脱欧进程对特雷莎·梅来说可能相当棘手，英国在野党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周六对Sky News表示，该党计划对第50条款提出修正案，以期让英国能继续留有欧盟市场准入。

另一方面，亲欧盟的自由民主党表示，其将投票反对第50条款，除非对最终脱欧协议进行新的公投。不过，特雷莎·梅极不可能作出这样的让步。(完)