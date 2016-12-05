英国政府对脱欧案提起上诉 最高法院周一开庭审理

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦12月3日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府周一挑战一项法院裁决。法院先前裁定需经议会通过方能启动脱欧程序，这项裁决可能打乱英国的脱欧计划。
如果英国最高法院驳回了政府的上诉，那么特雷莎·梅启动里斯本条约第50条款及脱欧的时间表可能就会乱套。
该上诉案将备受瞩目，预计审理将持续四天。所有11位法官将首次全数参加聆讯，最终裁决将在1月稍晚宣布。
如果特雷莎·梅上诉成功，就可以按照原计划，在3月底前启动第50条条款。
但如果她败诉，理论上议会可以阻拦英国脱欧，因为大多数议员在6月公投时都支持留在欧盟，不过鲜有观察人士预期会是这样的结果。尽管如此，脱欧若需议会批准，整个过程有可能被放大检视并拖慢。
投资人则认为，议会插手愈多，“硬脱欧”的可能性就会愈低。
有迹象显示，脱欧进程对特雷莎·梅来说可能相当棘手，英国在野党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周六对Sky News表示，该党计划对第50条款提出修正案，以期让英国能继续留有欧盟市场准入。
另一方面，亲欧盟的自由民主党表示，其将投票反对第50条款，除非对最终脱欧协议进行新的公投。不过，特雷莎·梅极不可能作出这样的让步。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)