英国企业保持稳定成长 尽管退欧疑虑未散--CBI

路透伦敦12月4日 - 周日公布的调查显示，在11月止三个月中，英国企业继续温和成长，并料将以这样的增速进入2017年，符合英国6月公投退欧以来经济表现强韧的总体情况。

英国工业联盟(CBI)调查显示，相比于10月止的三个月，民间领域的成长略有加快。

零售业者和面向消费者的企业表示，销售量小幅增加，反映出许多英国家庭在6月公投脱欧后继续消费。

但对制造商来说，增长放缓且前景仍迟滞，因公投后英镑贬值带来的成本压力，令许多企业对通胀感到忧心。

CBI首席分析师Rain Newton-Smith在声明稿中表示，“见到民间部门持续成长，预计在迈入2017年之际也将保持稳定增长，这是令人鼓舞的事。”

CBI表示，公投后对未来一年的投资意愿急跌，如今已企稳，但仍低于6月公投前的水平。(完)