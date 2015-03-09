英国个股：纳税人对莱斯银行持股比例降至23%以下

路透伦敦3月9日 - 继出售5亿英镑莱斯银行集团 股份后，英国纳税人已经从对该行的紧急投资中收回总计85亿英镑(128.1亿美元)资金，持股比例降至23%以下。

英国金融投资署周一宣布，英国纳税人对莱斯银行的持股已经从40%降至22.98%。

自从英国财政部12月启动针对莱斯银行的交易计划以来，算上最新这次售股，政府已经回收逾10亿英镑资金。

财政部称，通过该交易计划售出的股份均高于每股0.736英镑的政府购买均价。

“这些售股是我们令莱斯银行回归民间部门并收回纳税人资金的计划的一部分。所得资金将用于削减国家债务，”英国财政大臣欧思邦在一份声明中说。

英国政府于2009年购入莱斯银行40%股份。(完)