专访：乌克兰希望能把对中国的玉米出口量提高一倍--乌农业部长

欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测 预期失业率下滑
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透伦敦3月5日 - 乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko周四表示，该国计划下个月向中国派出代表团寻求协商新协议，其中可能包括让乌克兰对中国的玉米出口量增加一倍。
他表示，乌克兰已根据2012年所签署的以谷物换取贷款协议成功完成出货。
根据中国海关数据，2014年中国进口自乌克兰的玉米总计将近100万吨。
“我们觉得有机会增加一倍，”Pavlenko在专访中说，并称乌克兰亦开始和中国协商对后者销售鸡肉产品。
根据国际谷物理事会预估，乌克兰将是2014/15年度全球第四大玉米出口国，出货量料为1,600万吨，低于上年度的1,990万吨。
Pavlenko说乌克兰也期待与欧盟拓展贸易，希望能弥补对俄罗斯销售下滑的缺口。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透东京5月11日 - 日本Panasonic 周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他还款额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的过境费来支应绰绰有余。