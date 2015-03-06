专访：乌克兰希望能把对中国的玉米出口量提高一倍--乌农业部长

路透伦敦3月5日 - 乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko周四表示，该国计划下个月向中国派出代表团寻求协商新协议，其中可能包括让乌克兰对中国的玉米出口量增加一倍。

他表示，乌克兰已根据2012年所签署的以谷物换取贷款协议成功完成出货。

根据中国海关数据，2014年中国进口自乌克兰的玉米总计将近100万吨。

“我们觉得有机会增加一倍，”Pavlenko在专访中说，并称乌克兰亦开始和中国协商对后者销售鸡肉产品。

根据国际谷物理事会预估，乌克兰将是2014/15年度全球第四大玉米出口国，出货量料为1,600万吨，低于上年度的1,990万吨。

Pavlenko说乌克兰也期待与欧盟拓展贸易，希望能弥补对俄罗斯销售下滑的缺口。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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