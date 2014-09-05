乌克兰称约2,000名俄罗斯军人在乌克兰冲突中丧生

路透基辅9月5日 - 乌克兰军方发言人Andriy Lysenko周五援引情报数据称，目前为止约有2,000名俄罗斯军人在乌克兰东部的冲突中丧生。

路透无法独立确认该数据。

俄罗斯否认派兵进入乌克兰支持亲俄叛军与乌克兰政府军的战斗。乌克兰及其西方支持者称，有强有力的证据证明俄罗斯军队直接参与了乌克兰东部的战斗。

俄罗斯称，近期被乌克兰军方俘虏的俄罗斯士兵是在训练中迷失了方向。

联合国称，4月开始的乌克兰冲突导致超过2,600人丧生。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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