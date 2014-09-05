乌克兰称约2,000名俄罗斯军人在乌克兰冲突中丧生

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透基辅9月5日 - 乌克兰军方发言人Andriy Lysenko周五援引情报数据称，目前为止约有2,000名俄罗斯军人在乌克兰东部的冲突中丧生。
路透无法独立确认该数据。
俄罗斯否认派兵进入乌克兰支持亲俄叛军与乌克兰政府军的战斗。乌克兰及其西方支持者称，有强有力的证据证明俄罗斯军队直接参与了乌克兰东部的战斗。
俄罗斯称，近期被乌克兰军方俘虏的俄罗斯士兵是在训练中迷失了方向。
联合国称，4月开始的乌克兰冲突导致超过2,600人丧生。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。