乌克兰称约2,000名俄罗斯军人在乌克兰冲突中丧生

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅9月5日 - 乌克兰军方发言人Andriy Lysenko周五援引情报数据称，目前为止约有2,000名俄罗斯军人在乌克兰东部的冲突中丧生。
路透无法独立确认该数据。
俄罗斯否认派兵进入乌克兰支持亲俄叛军与乌克兰政府军的战斗。乌克兰及其西方支持者称，有强有力的证据证明俄罗斯军队直接参与了乌克兰东部的战斗。
俄罗斯称，近期被乌克兰军方俘虏的俄罗斯士兵是在训练中迷失了方向。
联合国称，4月开始的乌克兰冲突导致超过2,600人丧生。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。