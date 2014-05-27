乌克兰东部城市发生激战 数十人丧生

路透乌克兰顿涅茨克5月27日（记者 Sabina Zawadzki/Gabriela Baczynska） - 乌克兰政府军与分离主义者周二在顿涅茨克市展开了第二天战斗；此前反对派遭遇重创，政府誓言采取军事行动直到消灭“每一个恐怖分子”为止。

亲俄反对派称，他们的阵营中超过50人丧生。顿涅茨克市市长表示，周一爆发的冲突导致40人死亡，包括两名平民。

路透记者在一家医院的一个太平间内看到20具身穿战斗服装者的尸体，他们中的一些人四肢不齐。

乌克兰周一对顿涅茨克国际机场的反对派动用了空袭和伞兵攻击，日落前将分离主义者逼出了机场。

但夜间枪声继续，周二在通往机场的道路上有夜间战斗的迹象，上午很远的地方都能听到重机枪开火的声音。

“机场完全受控。对手遭遇重创。我们没有损失。”乌克兰内政部长Arsen Avakov在基辅对记者说道。

“我们将继续反恐行动，直到乌克兰境内所有恐怖分子都被消灭。”乌克兰第一副总理Vitaly Yarema表示。

“我们损失了29或30个人，但这不是最终数字。”反对派代表Dima Gau指出。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。