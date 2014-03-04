《热点透视》乌克兰局势可能导致欧美股市出现更大跌势

图为华沙股交所的WIG30股指显示屏，摄于2014年3月3日。 REUTERS/Kacper Pempel

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Swaha Pattanaik

路透伦敦3月3日 -克里米亚紧张局势可能在西方国家股市引发更大跌势。俄罗斯军事干预乌克兰，导致莫斯科指标股指周一重挫逾10%，政府公债价格则上扬，一些发达市场的股市挫跌了2%，甚至更多。

投资者有可能从新兴市场撤走更多资金。他们对发达国家股市，尤其是欧洲股市的信心面对之前的市场动荡时没有动摇。但这次市况震荡更为厉害。

过去三个月间，MSCI明晟新兴市场美元指数下跌了5%，欧洲股市则为上涨近5%。新兴市场震荡和美联储决定继续缩减购债计划，在1月底引发富裕国家市场的骚动。但是，投资者逃离发展中市场的同时，资金却在继续流入欧洲股市，进入美国股市的资金流只是暂时出现中断。美银美林上周表示，新兴市场股票基金已连续18周净流出资金，持续时间之长打破了历史纪录，欧洲股票基金则连续八个月净流入资金。

但克里米亚局势可能成为一大转折点。英国形容这场危机为本世纪欧洲出现的最大危机。光这一点就足以促使部分投资者赶紧留存现金。

首先，会让事情变得更糟的是，发达市场的估值似乎过高，尤其是欧洲。泛欧STOXX Europe600股指的市盈率(本益比，P/E)为14倍，比10年均值高出近五分之一。标普500指数的市盈率为逾15倍，比均值高10%。

第二，股市是在拆借资金的推动下走高的。据纽约证交所数据，美国的保证金债务1月创下纪录高位。市场挫跌将引发保证金追缴，这时股市将出现一发不可收拾的跌势。

第三，即便是最安全的政府公债的收益率也会比一年前要高。那也会促使厌恶风险的基金经理人回避股市。

现在认为持续五年的股市涨势已近尾声还为时过早。大型经济体的货币政策依然极度宽松，发达经济体仍在成长。但高估值和难以预测的地缘政治局势加剧了股市出现更大修正的风险。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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