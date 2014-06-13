乌克兰若未在周一前支付欠款 Gazprom将暂停供应天然气

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透莫斯科6月12日 - 俄罗斯国有天然气企业Gazprom(GAZP.MM)执行长Alexei Miller周四表示，如果到周一仍没有收到部分天然气欠款，将暂停对乌克兰的供应。这引发了欧洲天然气流入中断的疑虑。
Miller表示，如果乌克兰未能向Gazprom支付19.5亿美元欠费，将要求该国政府在未来出货时提前支付；如果完全收不到付款，就会切断供应。
Miller表示，Gazprom可能会通过其他路径增加向欧洲供气，包括途经波罗的海的北溪(Nord Stream)管道。
他称，“我们将竭尽所能保证对欧洲客户提供不间断的天然气。”
不过，碍于欧盟规定，俄罗斯通过北溪管道输气的能力有限。
俄罗斯兴建北溪管道以图绕过乌克兰等中转国。俄罗斯还计划在黑海海底修建南溪管道，通往保加利亚，直抵奥地利。
欧盟执委会要求保加利亚政府暂停兴建南溪管道，等候关于该项目是否符合欧盟法律的决议。另外，美国政府警告称，参与该项目的保加利亚企业将受到制裁。
Miller则表示，保加利亚并没有通知Gazprom南溪管道兴建工作被暂停，而这项工作仍在进行当中。(完)
(编译 石冠兰 审校 龚芳)
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