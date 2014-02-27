乌克兰乱局：奥巴马被拖入了普京的持久战

路透2月26日 - 乌克兰前总统亚努科维奇(ViktorYanukovich)被罢免数日后，他的盟友--俄罗斯总统普京，动用了15万人的部队在乌克兰边境附近战备演习。亚努科维奇的倒台，以及普京可能做出的对策，已经在华盛顿引发了一场争论：该如何对付这位独断专行的俄罗斯领导人？

对于奥巴马政府的官员，普京是值得“关注”但不是“威胁”。这些官员认为，任何关于冷战重燃的传闻，都是不计后果而且事与愿违的。

“在当今的世界上，我们需要和俄罗斯合作，”一位美国国务院资深官员周二表示，“这与美俄对抗无关。”

对共和党人来说，罗姆尼2012年的总统竞选宣言得到了证实：俄罗斯是美国“头号地缘政治对手”。他们认为，现在到了面对普京的时候。

专家表示，普京仍然坚定地想要把乌克兰纳入俄罗斯自称的“势力范围”。他会继续通过阻挠美国在叙利亚、伊朗等国的外交努力，重新确立俄罗斯在世界舞台上的地位。

“普京的愿景并非重建苏联，而是恢复俄罗斯的伟大，”斯坦福大学教授暨俄罗斯问题专家KathrynStoner称，“也就是俄罗斯帝国，它有着非常清晰的政治和经济体系。”

Stoner将这个体系称作“普京主义”，并把它描述为一个复杂的综合体--在国内实施事实上的独裁主义，在海外进行反美的阻挠活动。这对美国而言，绝非等同苏联规模的威胁。

**意识形态战争**

曾担任罗姆尼顾问的Gardiner，批评奥巴马总统没有传达“美国致力于推进自由事业”这一里根式的讯息，来与普京抗衡。他表示，正在进行的是一场“意识形态战争”，而普京占上风。他认为，美国的反对者们受到了普京的鼓舞。

“美国的敌人和竞争者视普京为站起来抗衡美国影响力，并从侧面包抄美国的人物，”他称。

国务院高层官员表示，针对莫斯科进行“空洞的威胁毫无意义”。在经历了伊拉克和阿富汗战争之后，美国民众没有意愿在乌克兰、叙利亚或任何国家与俄罗斯出现直接或间接的军事对抗。更好的选择是在可能的地方与普京悄悄地合作。

“我们努力做的是通过外交渠道与俄罗斯打交道，”一位国务院高层官员表示。“这并不意味着公开发表某些强硬表态，这样虽可能取悦某些国内选区，但现在已不是用强硬言辞就能达成目的的时代了 。”

公开惹怒普京，可能促使他在乌克兰发起保护俄罗斯公民的军事行动，就像他2008年在格鲁吉亚做的那样。

**主角**

同时，美国和欧洲必须尽速援助乌克兰混乱加剧的经济。临时政府官员称政府很快就会没钱来支付公务员薪水，该国在2014和15年所需援助金高达350亿美元。

事实上，乌克兰紧张局势升级，已引起全球金融市场波动。乌克兰央行放弃有管理的汇率政策、改采浮动汇率后，其货币格里夫纳(hryvnia)触及纪录低位，令新兴市场货币卖压重现，美元亦重受青睐在隔夜时段上扬，周四早盘兑一篮子主要货币仍守在两周高点附近。德国公债周三在避险公债的资金流入下，收益率降至近三周低点。

批评人士称，美欧对乌克兰危机的反应慢半拍。向乌克兰新政府提供援助的主要机制是国际货币基金组织(IMF)的一项贷款计划，但乌克兰方面必须进行痛苦的经改才能确保获得援助，比如砍掉长期以来压低乌克兰能源成本的补贴政策，此举想必不受欢迎。

反观俄罗斯，在亚努科维奇垮台之前，普京就提供了150亿美元援助，而且没有明显的附加条件。

史丹福大学教授Stoner说，普京可以先袖手观望，静待乌克兰民意对新政府及其西方支持者更加反感时再出手。

“俄罗斯式获取控制权的打算是：先退守一边，观望对手行动，然后在正确的时机出手。”她说。“而我们并不会那么做。”

Hill则说，曾经当过俄罗斯情报员的普京，比起西方国家对手更能沉得住气，只要他一嗅出对手阵营出现动摇，就会采取强有力的行动。她说普京政权稳固，在欧洲至中东这个区域未来几年的局势变化中，俄罗斯都将扮演主要角色。

“绝对不能小看俄罗斯”，Hill说。“在这场游戏中我们可得更精明一点。”(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/李婷仪 审校 王洋/屈桂娟)

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