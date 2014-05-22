乌克兰选举在即 13名军人在与亲俄分离分子的冲突中丧生

路透基辅5月22日 - 乌克兰表示，有13名军人在周四清晨与亲俄分离主义者的冲突中丧生。周日乌克兰总统选举在即，这一事件加深了对该国安全形势的担忧。外界认为这场选举对其脆弱的民主政治而言至关重要。

乌克兰政府表示，军方挫败了分离主义份子从俄罗斯进入乌克兰的尝试，并呼吁联合国安理会召开紧急会议，讨论莫斯科在此次暴力事件中所起的作用。

该政府希望周末的选举将能够稳定乌克兰的局势，但分离主义份子已誓言会阻止在其控制的东部城镇进行投票。

美国和欧盟表示，如果俄罗斯试图破坏选举，将对其实施全面制裁。

俄罗斯否认对反政府分子进行了武装或训练。在亚努科维奇下台后，俄罗斯于3月并入了乌克兰的克里米亚半岛。

“(分离主义武装分子)目的是要攻占沃尔诺瓦哈。我们的部队守住了这座城镇...但很遗憾，在迫击炮、枪榴弹和猛烈炮火的攻击下，我们的士兵阵亡了，”国际文传电讯社引述乌克兰代总统图尔奇诺夫的讲话称。

图尔奇诺夫称有13名军人阵亡。在发生交火的顿涅茨克地区，当局表示有16人死亡，但并未明确表示他们都是乌军士兵抑或也包括分离分子，此外还有32人受伤。

乌克兰安全事务主管Andriy Parubiy称，他预计未来几天将有更多分离分子的暴力事件发生，“因为他们全部目的在于破坏总统大选”。

“我想向所有乌克兰民众呼吁，不止那些东部民众：周日...我们必须都去投票...参加大选，举行大选就意味着打败了普京，”Parubiy在新闻发布会上表示。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军；审校 郑茵)

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