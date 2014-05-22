乌克兰选举在即 13名军人在与亲俄分离分子的冲突中丧生

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透基辅5月22日 - 乌克兰表示，有13名军人在周四清晨与亲俄分离主义者的冲突中丧生。周日乌克兰总统选举在即，这一事件加深了对该国安全形势的担忧。外界认为这场选举对其脆弱的民主政治而言至关重要。
乌克兰政府表示，军方挫败了分离主义份子从俄罗斯进入乌克兰的尝试，并呼吁联合国安理会召开紧急会议，讨论莫斯科在此次暴力事件中所起的作用。
该政府希望周末的选举将能够稳定乌克兰的局势，但分离主义份子已誓言会阻止在其控制的东部城镇进行投票。
美国和欧盟表示，如果俄罗斯试图破坏选举，将对其实施全面制裁。
俄罗斯否认对反政府分子进行了武装或训练。在亚努科维奇下台后，俄罗斯于3月并入了乌克兰的克里米亚半岛。
“(分离主义武装分子)目的是要攻占沃尔诺瓦哈。我们的部队守住了这座城镇...但很遗憾，在迫击炮、枪榴弹和猛烈炮火的攻击下，我们的士兵阵亡了，”国际文传电讯社引述乌克兰代总统图尔奇诺夫的讲话称。
图尔奇诺夫称有13名军人阵亡。在发生交火的顿涅茨克地区，当局表示有16人死亡，但并未明确表示他们都是乌军士兵抑或也包括分离分子，此外还有32人受伤。
乌克兰安全事务主管Andriy Parubiy称，他预计未来几天将有更多分离分子的暴力事件发生，“因为他们全部目的在于破坏总统大选”。
“我想向所有乌克兰民众呼吁，不止那些东部民众：周日...我们必须都去投票...参加大选，举行大选就意味着打败了普京，”Parubiy在新闻发布会上表示。(完)
(编译 徐文焰/朱晓军；审校 郑茵)
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