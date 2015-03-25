穆迪将乌克兰债信评级下调至Ca 展望为负面

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透3月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)将乌克兰长期发行人和政府债券评级从Caa3调降至Ca，称因该国政府计划重组大多数未偿付欧元债券和其他公共部门外部债务。
穆迪周二指出，重组将导致民间债权人蒙受重大经济损失。
穆迪对乌克兰的评级展望为负面，显示即使乌克兰政府进行债务重组以及计划改革，但穆迪仍预计该国政府和外部债务水准仍将很高。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。