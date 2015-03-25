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国际财经 | 2015年 3月 25日 星期三 08:34 BJT

穆迪将乌克兰债信评级下调至Ca 展望为负面

路透3月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)将乌克兰长期发行人和政府债券评级从Caa3调降至Ca，称因该国政府计划重组大多数未偿付欧元债券和其他公共部门外部债务。

穆迪周二指出，重组将导致民间债权人蒙受重大经济损失。

穆迪对乌克兰的评级展望为负面，显示即使乌克兰政府进行债务重组以及计划改革，但穆迪仍预计该国政府和外部债务水准仍将很高。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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