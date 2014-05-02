亲俄分离主义者称乌克兰当局发动攻击以收复城镇

(新增细节)

* 路透记者称军用直升机在拉维扬斯克开火，并听见枪声

* 分离主义者称击落直升机

* 几小时前，俄罗斯恢复举行五一红场游行

路透莫斯科/顿涅斯克5月2日 -乌克兰东部斯拉维扬斯克的亲俄分离主义者周五表示，乌克兰军队发动了“大规模行动”以收复该城镇。乌克兰局势恶化，已经引发俄罗斯与西方自冷战以来的最大冲突。

一名路透摄影记者称，目击一架军用直升机向该城近郊开火，还有一名路透记者听见枪声。分离主义者称遭到攻击，至少击落了一架直升机。

俄罗斯国际文传电讯社引述该城自封的市长VyacheslavPonomaryov称，两架直升机已被击落，一名飞行员被俘，另一名已死亡。

在乌克兰东部城镇，寻求并入俄罗斯的武装分子占领了若干政府大楼。若斯拉维扬斯克的行动得到证实，将是乌克兰首次做出的重大军事回应。

在基辅，一位乌克兰内政部长ArsenAvakov的助手表示无法置评，并表示，“除非事情结束，否则没有人会做出任何表态。”

就在乌克兰为重夺斯拉维扬斯克而发动攻击前几小时，俄罗斯周四在莫斯科红场举行了盛大的五一游行--这是苏联时期以来的首次。工人们举着支持总统普京的标语。不久前，俄罗斯刚从乌克兰手里夺走了克里米亚地区。(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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