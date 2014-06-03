乌克兰拒绝匈牙利总理提出的匈牙利族自治呼吁

朝鲜进行大规模实弹演习 美国潜艇造访韩国--报道
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。
路透布达佩斯6月3日 - 乌克兰副外长Natalia Galibarenko拒绝了匈牙利总理Viktor Orban提出的乌克兰西部匈牙利族自治的呼吁，暗示这将影响乌克兰的团结。
乌克兰东部说俄语者的反叛已经让乌克兰面临分裂的威胁。
Galibarenko在接受匈牙利报纸《Nepszabadsag》采访时表示，在少数民族聚居区的乌克兰教育和官方文件中，少数民族语言将获得与乌克兰语平等的对待。
“但是根据民族而实施文化自治……并不在日程中。我们是团结的国家，我们需要仔细对待自治概念。”Galibarenko说道。
Galibarenko提到Orban近期的呼吁时指出，乌克兰的伙伴们应该避免发布那些只会被俄罗斯利用的声明。
“如果不给予包括匈牙利族在内的少数民族应有的权利，那么乌克兰既不稳定，也不民主。这些权利包括双重国籍、集体权利和自治。”Orban上个月称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。