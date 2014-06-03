乌克兰拒绝匈牙利总理提出的匈牙利族自治呼吁

(本文由路透中文网编译提供)

路透布达佩斯6月3日 - 乌克兰副外长Natalia Galibarenko拒绝了匈牙利总理Viktor Orban提出的乌克兰西部匈牙利族自治的呼吁，表示这将影响乌克兰的团结。

乌克兰东部说俄语者的反叛已经让乌克兰面临分裂的威胁。

Galibarenko在接受匈牙利报纸Nepszabadsag采访时表示，在少数民族聚居区的乌克兰教育和官方文件中，少数民族语言将获得与乌克兰语平等的对待。

“但是根据民族而实施文化自治……并不在日程中。我们是团结的国家，我们需要仔细对待自治概念，”Galibarenko说道。

Galibarenko提到Orban近期的呼吁时指出，乌克兰的伙伴们应该避免发布那些只会被俄罗斯利用的声明。

“如果不给予包括匈牙利族在内的少数民族应有的权利，那么乌克兰既不稳定，也不民主。这些权利包括双重国籍、集体权利和自治，”Orban上个月称。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌