乌克兰拒绝匈牙利总理提出的匈牙利族自治呼吁

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布达佩斯6月3日 - 乌克兰副外长Natalia Galibarenko拒绝了匈牙利总理Viktor Orban提出的乌克兰西部匈牙利族自治的呼吁，表示这将影响乌克兰的团结。
乌克兰东部说俄语者的反叛已经让乌克兰面临分裂的威胁。
Galibarenko在接受匈牙利报纸Nepszabadsag采访时表示，在少数民族聚居区的乌克兰教育和官方文件中，少数民族语言将获得与乌克兰语平等的对待。
“但是根据民族而实施文化自治……并不在日程中。我们是团结的国家，我们需要仔细对待自治概念，”Galibarenko说道。
Galibarenko提到Orban近期的呼吁时指出，乌克兰的伙伴们应该避免发布那些只会被俄罗斯利用的声明。
“如果不给予包括匈牙利族在内的少数民族应有的权利，那么乌克兰既不稳定，也不民主。这些权利包括双重国籍、集体权利和自治，”Orban上个月称。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。