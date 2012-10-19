乌克兰将从11月15日起禁止小麦出口--交易商

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透基辅10月19日电---交易商周五表示,乌克兰农业部准备从11月15日起禁止小麦出口.
受恶劣天气影响,乌克兰今年小麦产量减少三分之一,此外谷物交易商猜测乌克兰很快将限制小麦出口,所以积极加快小麦出口.
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk曾表示,若过多出口使得国内面包价格面临上涨风险,那麽该国将考虑限制小麦出口.(完)
--编译 许娜;审校 张荻
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