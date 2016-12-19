乌克兰最大银行PrivatBank宣布破产 当局宣布接管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透基辅12月19日 - 乌克兰周一宣布该国最大银行业者PrivatBank破产，并称转为国有化是保障2,000万乌克兰客户资金的唯一办法，并可以避免金融体系受到威胁。
乌克兰央行在一份声明中表示，PrivatBank尚未完成资本重组计划，旗下97%的企业贷款是提供给了与该行股东有关的公司。截至12月1日为止，PrivatBank资本缺口为1,480亿乌克兰币(56.5亿美元)。
央行在声明中称，“我们确定将该行国有化，是保护客户资金及拯救金融体系的唯一办法。”
该央行称，乌克兰将在必要时为PrivatBank提供流动性支持，并称认为其国有化流程并不会对汇市或通胀水平构成严重影响。
央行称，前PrivatBank股东此前同意重组明年7月1日之前支付给内幕人士的贷款。而该国财长称，该行恢复独立运转能力后将被售出。
根据西方支持的银行业改革，乌克兰需关闭无法满足资本化目标的银行，但PrivatBank被视为大而不能倒的银行。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
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