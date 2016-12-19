乌克兰最大银行PrivatBank宣布破产 当局宣布接管

路透基辅12月19日 - 乌克兰周一宣布该国最大银行业者PrivatBank破产，并称转为国有化是保障2,000万乌克兰客户资金的唯一办法，并可以避免金融体系受到威胁。

乌克兰央行在一份声明中表示，PrivatBank尚未完成资本重组计划，旗下97%的企业贷款是提供给了与该行股东有关的公司。截至12月1日为止，PrivatBank资本缺口为1,480亿乌克兰币(56.5亿美元)。

央行在声明中称，“我们确定将该行国有化，是保护客户资金及拯救金融体系的唯一办法。”

该央行称，乌克兰将在必要时为PrivatBank提供流动性支持，并称认为其国有化流程并不会对汇市或通胀水平构成严重影响。

央行称，前PrivatBank股东此前同意重组明年7月1日之前支付给内幕人士的贷款。而该国财长称，该行恢复独立运转能力后将被售出。

根据西方支持的银行业改革，乌克兰需关闭无法满足资本化目标的银行，但PrivatBank被视为大而不能倒的银行。(完)