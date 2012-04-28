乌克兰发生连环爆炸 27人受伤

路透乌克兰4月27日电（记者 Pavel Polityuk）---乌克兰东部城市第聂伯罗彼得罗夫斯克周五发生四起炸弹爆炸，有27人受伤，其中九名为儿童，当局称这是“恐怖主义行径”。

乌克兰总统亚努科维奇称此次事件是“对整个国家的挑战”。六周後欧洲足球锦标赛将在乌克兰举办，该国有四个城市承办，第聂伯罗彼得罗夫斯克不在其中。

第聂伯罗彼得罗夫斯克是乌克兰主要工业城市之一，人口约130万人。炸弹袭击事件在乌克兰非常少见。

警方称，炸弹放置在该市不同地点的垃圾桶中，目前尚未有人因此被捕。

总理阿扎罗夫认为袭击事件可能会被政府反对派人士所利用。他在Facebook上写道：“这对那些想破坏国家稳定的人有利。”

而欧足联表示，仍有信心乌克兰有能力顺利举办赛事。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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