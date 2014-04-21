乌克兰东部流血冲突致三人死亡 日内瓦协议岌岌可危

* 反对派控制的斯拉夫扬斯克附近有三人被打死

* 亲俄分离主义分子称他们遭受火力攻击

* 俄罗斯和乌克兰政府质疑对方是否遵守了和平协议

* 美国政府称若无进展将对俄罗斯采取进一步制裁

路透乌克兰斯拉夫扬斯克/叶那基沃4月20日 -周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。该协议旨在避免乌克兰陷入更大范围的冲突。

这一事件引发俄罗斯和乌克兰两国政府的口水战，双方均质疑对方是否遵守上周在日内瓦达成的、旨在结束本次危机的协议。这次危机已导致俄罗斯与西方的关系降至冷战以来的最低点。

分离主义分子表示受到乌克兰右翼组织RightSector民族主义分子的攻击。但后者表示否认，称俄罗斯特种部队是这场冲突的幕后推手。

日内瓦协议若得不到遵守，可能导致乌东部地区爆发更多流血冲突，并可能促使美国对俄罗斯采取进一步制裁--从而对许多经济体以及进口俄罗斯能源的国家产生深远的影响。

欧盟、俄罗斯、乌克兰和美国上周在日内瓦签署协议，同意在欧洲安全与合作组织(OSCE)的监督下解除非法武装力量。

亲俄武装人员迄今还没有从东部政府大楼撤离的迹象，不过基辅表示复活节期间不会对分离分子采取行动，且国际斡旋人员前往乌克兰东部以劝诫后者放下武器，危机显现出一些有望缓解的迹象。

但斯拉夫扬斯克附近的袭击事件可能使这一任务变得更加艰巨，并加剧了乌克兰东部俄语人士对基辅政府的不信任。

“这违背了复活节休战的表态，”俄罗斯外交部在一份声明中称。“这次挑衅行为...证明乌克兰当局没有控制民族主义者和极端主义者、并使其放下武器的意愿。”

斯拉夫扬斯克自行任命的亲俄派市长发布宵禁令，并直接请求俄罗斯总统普京考虑派遣维和部队--乌克兰不动用其装备落后的武装力量，就是要避免出现这样的结果。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 张荻)

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