独家：乌克兰叛军司令官首次承认拥有山毛榉导弹

路透乌克兰顿涅茨克7月23日 - 乌克兰叛军一位有影响的领导人证实，亲俄分裂势力拥有美国所说的击落马航客机的那种防空导弹，导弹可能来自俄罗斯。

沃斯托克军营司令官Alexander Khodakovsky接受路透访问时，承认分裂势力的确拥有山毛榉导弹系统(BUK missile system)，为他们自马航客机被击落以来首次承认拥有这一武器。他还称，事发后导弹可能被送回俄罗斯以销毁证据。

在马航客机被击落前，分裂势力曾炫耀自己拥有能击落高空飞行飞机的山毛榉导弹。但自坠机惨剧发生以来，分裂势力的主要组织--自行成立的顿涅茨克人民共和国反复否认拥有这种武器。

自马航飞机坠毁后，争议最大的问题是，究竟是谁发射的导弹？

“我知道山毛榉导弹，我听说过它。我想他们把导弹送回去了...这么做很可能是为了销毁曾拥有该导弹的证据，”Khodakovsky周二对路透表示。

“问题就是：乌克兰早就有证据，知道叛军在俄罗斯的帮助下掌握了该技术；可是它不仅没有作出任何努力来维护安全，反而刺激叛军针对民用飞机使用这个武器，”他说。

“乌政府知道叛军有山毛榉导弹，当时正运往Snezhnoye，”他说的这个地方是在坠机地点以西10公里的一个村庄。“他们知道导弹会部署到那里，并开始对一处根本不重要的目标实施空中打击，刺激叛军使用了山毛榉导弹。他们已经有一周没有碰过那个地方了。”

“出事那天，乌克兰的飞机在那里密集飞行，而就在民航班机飞过时，他们发动了空袭，招致了导弹发射。就算那里有山毛榉导弹，就算导弹被动用了，那也是乌克兰在想方设法让他们去击落一架民航班机。”

Khodakovsky表示不能确定空难发生时叛军控制地区的山毛榉导弹系统从何而来，但称可能是来自俄罗斯。

**民用航班**

美国国防部发言人Eileen Lainez称，Khodakovsky的言论证实了美国官员一直所说的，即“俄罗斯支持的分裂势力接受了俄罗斯的武器、训练和支持。”

但她驳斥了Khodakovsky把击落客机的责任推到乌克兰政府身上的说法，称这“又是一次试图把水搅浑，并把焦点从事实转移开的行为”。

美国情报官员称，华府认为亲俄分裂势力最有可能是“误击”了马航客机，并没有意识到它是一架民用飞机。

美国政府已表示，确信该飞机是被从乌东部的亲俄分裂势力控制地区发射的SA-11地对空导弹击落的。(完)

(编译 白云/徐文焰；审校 杜明霞)

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