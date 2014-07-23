独家：乌克兰叛军司令官首次承认拥有山毛榉导弹

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透乌克兰顿涅茨克7月23日 - 乌克兰叛军一位有影响的领导人证实，亲俄分裂势力拥有美国所说的击落马航客机的那种防空导弹，导弹可能来自俄罗斯。
沃斯托克军营司令官Alexander Khodakovsky接受路透访问时，承认分裂势力的确拥有山毛榉导弹系统(BUK missile system)，为他们自马航客机被击落以来首次承认拥有这一武器。他还称，事发后导弹可能被送回俄罗斯以销毁证据。
在马航客机被击落前，分裂势力曾炫耀自己拥有能击落高空飞行飞机的山毛榉导弹。但自坠机惨剧发生以来，分裂势力的主要组织--自行成立的顿涅茨克人民共和国反复否认拥有这种武器。
自马航飞机坠毁后，争议最大的问题是，究竟是谁发射的导弹？
“我知道山毛榉导弹，我听说过它。我想他们把导弹送回去了...这么做很可能是为了销毁曾拥有该导弹的证据，”Khodakovsky周二对路透表示。
“问题就是：乌克兰早就有证据，知道叛军在俄罗斯的帮助下掌握了该技术；可是它不仅没有作出任何努力来维护安全，反而刺激叛军针对民用飞机使用这个武器，”他说。
“乌政府知道叛军有山毛榉导弹，当时正运往Snezhnoye，”他说的这个地方是在坠机地点以西10公里的一个村庄。“他们知道导弹会部署到那里，并开始对一处根本不重要的目标实施空中打击，刺激叛军使用了山毛榉导弹。他们已经有一周没有碰过那个地方了。”
“出事那天，乌克兰的飞机在那里密集飞行，而就在民航班机飞过时，他们发动了空袭，招致了导弹发射。就算那里有山毛榉导弹，就算导弹被动用了，那也是乌克兰在想方设法让他们去击落一架民航班机。”
Khodakovsky表示不能确定空难发生时叛军控制地区的山毛榉导弹系统从何而来，但称可能是来自俄罗斯。
**民用航班**
美国国防部发言人Eileen Lainez称，Khodakovsky的言论证实了美国官员一直所说的，即“俄罗斯支持的分裂势力接受了俄罗斯的武器、训练和支持。”
但她驳斥了Khodakovsky把击落客机的责任推到乌克兰政府身上的说法，称这“又是一次试图把水搅浑，并把焦点从事实转移开的行为”。
美国情报官员称，华府认为亲俄分裂势力最有可能是“误击”了马航客机，并没有意识到它是一架民用飞机。
美国政府已表示，确信该飞机是被从乌东部的亲俄分裂势力控制地区发射的SA-11地对空导弹击落的。(完)
(编译 白云/徐文焰；审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。