欧洲债市: 乌克兰五年期CDS涨至2009年12以来最高，因暴力冲突仍在继续

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦2月20日 - 乌克兰债务保险成本周四飙升至2009年12月以来最高，因首都基辅的暴力冲击仍在继续。
路透目击者称，在独立广场附近看到21具遗体，全部都是平民。
Markit数据显示，乌克兰五年期信用违约互换(CDS)较周三收盘上涨48个基点，报1,373个基点。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。