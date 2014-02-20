版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 18:41 BJT

欧洲债市: 乌克兰五年期CDS涨至2009年12以来最高，因暴力冲突仍在继续

路透伦敦2月20日 - 乌克兰债务保险成本周四飙升至2009年12月以来最高，因首都基辅的暴力冲击仍在继续。

路透目击者称，在独立广场附近看到21具遗体，全部都是平民。

Markit数据显示，乌克兰五年期信用违约互换(CDS)较周三收盘上涨48个基点，报1,373个基点。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐