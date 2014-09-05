战场失利和政治形势推动乌克兰总统寻求停火

路透基辅9月4日（记者 Gareth Jones/Pavel Polityuk） - 过去一周里很多乌克兰问题的观察者都感到困惑：乌克兰总统波罗申科先是指责俄罗斯对乌克兰发动“直接而且公开的入侵”，两天后又说和平进程最早可能从周五开始。

波罗申科办公室周三宣布波罗申科与俄罗斯总统普京达成在乌克兰东部停火的协议，俄罗斯对此迅速予以否认。而乌克兰总理则将俄罗斯称为“恐怖主义国家”，并称俄罗斯支持和谈只是诡计。

周四，波罗申科在威尔士举行的北约峰会间隙表示，如果和平计划如期在明斯克签署，周五将下令停火。波罗申科在此次峰会上获得了西方国家新的支持承诺。

波罗申科担任总统的前三个月里，主要处理的是乌克兰政府军与亲俄叛军在乌克兰东部的战争，战争导致超过2,600人丧生。

尽管乌克兰政府军今年夏天从叛军手中夺回了大量地盘，但波罗申科似乎接受了无法取得军事胜利的事实，他谨慎、曲折地转向停火反映出了战场现实和国内政治的形势。乌克兰将于10月26日举行议会选举。

“波罗申科计划在选举前收复顿涅茨克和卢甘斯克（叛军在乌克兰东部控制的主要城市），成为胜利者。但计划并未奏效。普京不允许这样的情况发生。”政治分析师Volodymyr Fesenko指出。

“显然，他不但无法赢得战争，还可能输掉。这是个巨大的风险，对于波罗申科来说，同意停火、巩固在战场上艰难取得的‘平手’、让选举有机会举行是更好的选择。”

“波罗申科是个现实主义和实用主义者……他明白自己的时间很少，他要处理经济问题，要更加迅速地结束战争。”

波罗申科现在希望来自乌克兰、俄罗斯和欧洲安全与合作组织的代表周五能够在明斯克举行的会谈上商讨出一个和平计划。

但波罗申科面临的风险可能才刚刚开始。如果乌克兰人认为波罗申科接受俄罗斯的和平条件，他可能遭到诸多乌克兰政客和其他人的攻击，他们认为普京不值得信任，其真正的目的是摧毁乌克兰。

“上一次停火持续了10天，但期间出现了100多次袭击，”风险咨询机构Teneo Intelligence东欧分析师Otilia Dhand表示。

Dhand称，不清楚俄罗斯和乌克兰能否控制住自己一方的激进分子，试图将停火转化为长期政治和解也是有风险的，因为这可能意味着波罗申科将接受乌克兰东部的“冲突冻结”。

乌克兰东部的两方阵营似乎都不太支持停火，许多人认为乌政府军肆意开火，并将分裂势力视为自己的保护者。

民调显示大部分乌克兰人仍支持基辅方面对分裂势力的“反恐行动”，以致波罗申科在与俄罗斯及东部分裂势力之间的谈判中只有很小的回旋余地（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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