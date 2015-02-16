乌克兰叛军拒绝在其包围城镇停火 其它地方基本休战

在周日新停火协议生效几个小时之后，乌克兰叛军就声称该协议不适用于杰巴利采沃(Debaltseve)。最近几周多数战斗在这里进行。根据新达成的停火协议，乌克兰东部多数地方的枪炮声在午夜戛然而止。但亲俄罗斯的叛军宣布，不会在杰巴利采沃遵守停火协议。乌克兰军队在此地被叛军包围。路透