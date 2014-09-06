乌克兰总统确认停火协议已经签署

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透基辅9月5日 - 乌克兰总统波罗申科在个人推特(Twitter)账户上确认，在旨在停止乌克兰军队与亲俄分裂势力间战争的明斯克会议上，已经签署停火协议。该协议将在周五稍晚生效。
波罗申科并未给出进一步细节。乌克兰东部顿涅斯克地区领导人Serhiy Taruta亦确认了协议的签署，并表示他在等待具体细节。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在基辅举行的电视内阁会议上表示，和平计划必须包括三个因素--停火、“俄罗斯军队与俄罗斯匪徒以及恐怖分子”撤军以及恢复俄罗斯与乌克兰的原有边界。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。