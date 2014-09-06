乌克兰总统确认停火协议已经签署

路透基辅9月5日 - 乌克兰总统波罗申科在个人推特(Twitter)账户上确认，在旨在停止乌克兰军队与亲俄分裂势力间战争的明斯克会议上，已经签署停火协议。该协议将在周五稍晚生效。

波罗申科并未给出进一步细节。乌克兰东部顿涅斯克地区领导人Serhiy Taruta亦确认了协议的签署，并表示他在等待具体细节。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在基辅举行的电视内阁会议上表示，和平计划必须包括三个因素--停火、“俄罗斯军队与俄罗斯匪徒以及恐怖分子”撤军以及恢复俄罗斯与乌克兰的原有边界。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

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