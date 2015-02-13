综述：停火协议给乌克兰带来“一线希望”

2015年2月12日在明斯克举行的乌克兰问题和谈中俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科握手。 REUTERS/BelTa/Pool

路透明斯克2月12日 - 德国、法国、俄罗斯和乌克兰达成协议，给乌克兰东部结束冲突带来“一线希望”。但美国和北大西洋公约组织(NATO)表示，周四冲突趋于激烈，与停火协议的精神相悖。

各方在白俄罗斯首都明斯克进行了16个多小时直至深夜的讨论后，宣布了协议。但乌克兰政府很快就声称，有大量俄罗斯装甲车辆进入叛军控制的乌克兰东部。

该协议要求从周日开始乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂分子开始停火，从前线撤走重型武器，进行宪法改革让乌克兰东部有更大的自治权。

由于叛军试图控制具有战略意义的杰巴利采韦(Debaltseve)，最近几天战斗趋于激烈。

面临国会要求向乌克兰军队提供武器压力的白宫表示，停火协议“具有潜在重要性”，但敦促俄罗斯撤离士兵和装备，把边境控制权交还乌克兰。

NATO秘书长史托腾伯格向挪威通讯社NTB表示，“俄罗斯必须停止支持亲俄分离主义分子，从乌克兰东部撤走其军队和军事设备。”

尽管乌克兰和其西方盟国称有大量证据显示俄罗斯向乌克兰叛军提供武器和派出俄军和叛军一起作战，但俄罗斯予以否认。自去年4月以来，乌克兰冲突造成逾5,000人死亡。

欧盟继续向俄罗斯施压。外交官称，尽管签署了新的停火协议，但欧盟周一将宣布针对19名乌克兰分离主义者和俄罗斯人的新一轮制裁。

欧盟和美国采取的资产冻结和旅行限制等最新制裁措施，已对依赖能源出口的俄罗斯经济造成巨大压力。全球油价自去年6月以来下跌一半，也打击了俄罗斯经济。

**“艰难且情绪激动”的谈判**

乌克兰东部冲突加剧，亲俄分离主义者突破了去年9月设定的停火线。在法国和德国努力斡旋下，促成明了斯克会谈。

俄罗斯总统普京指责乌克兰拖延谈判。会谈在晚上多次接近失败。

“这是一线希望，”梅克尔结束明斯克会谈后到达布鲁塞尔欧盟峰会时向记者表示，“言出必行至为重要。”

俄新社引述克里姆林宫发言人Dmitry Peskov谈话指出，谈判“相当艰困且情绪非常激动”。

这项协定可望延后对俄罗斯实施制裁的时间，不过美国国务院表示，对各种选项仍持开放态度。美国国务卿克里称，若实行协定，则可望放宽制裁。

过去数周的战争情势升高，路透按照乌克兰官方数据计算，本月至今有超过70个乌克兰军人及至少24位平民身亡。

北约组织称，有明显证据显示俄罗斯装甲部队进入乌克兰，但北约不愿对最新报告置评。

这项协议解决了部分主要的障碍，包括分离主义者与乌克兰军队的分隔线，叛军希望新的分隔线能够反映其在违反停火协议后所扩大的势力范围。

折衷方案是，判军将把武器撤至9月明斯克协议画出的界线后方，在此同时乌克兰则是从当前的前线撤退，创造出一个宽达50公里的“缓冲区”。

乌克兰也将取得其与俄罗斯间边境的控制权，但需与叛军磋商，且得等到2015年底前宪法改革后该地区取得更多自治权。

停火及重型武器撤退行动将由欧洲安全与合作组织(OSCE)监督。(完)

(编译 张涛/利棣儿/张明钧; 审校 张涛/孙茉莉)

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