综述：乌克兰叛军拒绝在其包围城镇停火 其它地方基本休战

路透顿涅茨克/阿尔乔莫夫斯克2月15日 - 在周日新停火协议生效几个小时之后，乌克兰叛军就声称该协议不适用于杰巴利采沃(Debaltseve)。最近几周多数战斗在这里进行。

根据新达成的停火协议，乌克兰东部多数地方的枪炮声在午夜戛然而止。但亲俄罗斯的叛军宣布，不会在杰巴利采沃遵守停火协议。乌克兰军队在此地被叛军包围。

“当然，我们可以(在杰巴利采沃)开火。这是我们的地盘，”叛军高级指挥官Eduard Basurin对路透表示，“这个地方是内部的：我们的。内部的就是内部的。但在冲突线上，已停止射击。”

负责监督停火的欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)表示，叛军拒绝让其观察员进入杰巴利采沃。欧安组织表示，双方继续在该镇交火。停火协议基本上得到遵守，但有少数几个地方例外。

双方均指责对方应对杰巴利采沃的交火负责。不过该镇在数周以来一直是交战的重点；如果乌克兰军队继续被拖在这里的战斗中，或者叛军继续推进，那么就很难谈得上停火。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，周四达成的包括停火在内的和平协议必须得到“无条件”执行。但他没有提到莫斯科是否认为停火范围包括杰巴利采沃，并拒绝就Basurin的言论置评。

在度过基本平静的一晚后，路透记者在早上听到从杰巴利采沃方向传出的集中炮击声。

**几乎与世隔绝**

乌克兰部队在近几周一直坚守在杰巴利采沃。该镇坐落在一处铁路枢纽附近，临近两处叛军的重要据点。

叛军称，他们已经完全包围了杰巴利采沃；但乌克兰政府表示，虽然面对着叛军的猛烈攻击，但政府军一直保持着一条补给道路的畅通。

一名乌克兰军方发言人指，停火“总体上得到了遵守”。乌军方自停火生效以来在“局部”交火中遭到10次炮击，不过没有士兵丧生。

一位驻扎在杰巴利采沃附近的乌军方参谋称，“(攻击的)整体强度有所下降，不过还是有违反停火的情况。”

乌克兰总统波罗申科在午夜的电视讲话中，宣布命令军队停火，但表示杰巴利采沃仍有警报。

美国国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时，敦促各方实施停火，并对俄罗斯与乌分离主义份子试图切断杰巴利采沃与外界联系的作法表示关切。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。