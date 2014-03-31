习近平称中国在乌克兰问题上无私利

路透柏林3月28日（记者 Stephen Brown/Annika Breidthardt） -中国国家主席习近平周五在与德国总理默克尔召开的新闻发布会上表示，中国在乌克兰问题上没有私利，各方应继续通过政治和外交手段解决分歧。

中国在回应乌克兰危机时态度审慎，不愿疏远盟友俄罗斯，也未就克里米亚入俄公投发表直接评论。

习近平表示，中国支持国际社会为缓和乌克兰危机所作的建设性努力，对有助于局势缓和和推动政治解决的方案持开放态度。

习近平还称，中方一贯坚持不干涉别国内政、尊重各国主权和领土完整的国际关系基本准则。

这是习近平去年出任中国国家主席以来首次访问德国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。