习近平称中国在乌克兰问题上无私利

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林3月28日 - 中国国家主席习近平周五在与德国总理默克尔召开的新闻发布会上表示，中国在乌克兰问题上没有私利，各方应继续通过政治和外交手段解决分歧。
中国在回应乌克兰危机时态度审慎，不愿疏远盟友俄罗斯，也未就克里米亚入俄公投发表直接评论。
习近平表示，中国支持国际社会为缓和乌克兰危机所作的建设性努力，对有助于局势缓和和推动政治解决的方案持开放态度。
习近平还称，中方一贯坚持不干涉别国内政、尊重各国主权和领土完整的国际关系基本准则。
这是习近平去年出任中国国家主席以来首次访问德国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。