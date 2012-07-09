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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 11:49 BJT

乌克兰将对华供应玉米还贷款

乌克兰农业部长普利西亚兹纽克周五称，乌克兰每年将对华供应200万至250万吨玉米，用於偿还30亿美元贷款。中国进出口银行计划向乌克兰农业项目提供最多30亿美元的贷款，双方於6月28日签署了合作谅解备忘录。过去十年，乌克兰一直未获准进入中国市场。路透

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