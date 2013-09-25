乌克兰否认将向中国出售农田的报道

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透基辅9月24日 - 乌克兰农业公司KSGAgro周二称，并无计划向中国一家国企出售数百万公顷乌克兰农田。这与周末中国媒体有关报道相悖。
《南华早报》周日报道称，中国新疆建设兵团已与乌克兰KSGAgro签署协议，后者将向中方提供10万公顷农田。报道称，最终合作规模将达到300万公顷，约占乌克兰可耕地面积的十分之一。
KSGAgro在声明中说：“媒体有关新疆建设兵团与KSGAgro的消息不符合事实。本公司不打算、也无权向外国方面，包括中国，出售土地。”
该公司称，根据5月31日签署的意向书，双方在推进一项合作合同，所涉项目是明年在乌克兰3,000公顷的土地上建设灌溉系统。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。