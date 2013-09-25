乌克兰否认将向中国出售农田的报道

路透基辅9月24日 - 乌克兰农业公司KSGAgro周二称，并无计划向中国一家国企出售数百万公顷乌克兰农田。这与周末中国媒体有关报道相悖。

《南华早报》周日报道称，中国新疆建设兵团已与乌克兰KSGAgro签署协议，后者将向中方提供10万公顷农田。报道称，最终合作规模将达到300万公顷，约占乌克兰可耕地面积的十分之一。

KSGAgro在声明中说：“媒体有关新疆建设兵团与KSGAgro的消息不符合事实。本公司不打算、也无权向外国方面，包括中国，出售土地。”

该公司称，根据5月31日签署的意向书，双方在推进一项合作合同，所涉项目是明年在乌克兰3,000公顷的土地上建设灌溉系统。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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