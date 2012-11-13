乌克兰或很快对华出口玉米偿还贷款

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透基辅11月12日电---按照对华出口玉米以偿还30亿美元贷款的协议，乌克兰或将於年底前开始向中国运送首批玉米。
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk周一表示，双方就该国出口玉米的卫生及其他质量要求达成协议後，开始向中国发送玉米的通道就畅通了。
“乌克兰玉米发货将依据（中乌）政府间协议，由民营公司开展，”乌克兰农业部援引Prysyazhnyuk的话说道。
他表示，对於中国今年夏季提供的30亿美元贷款，该框架协议应该能使乌克兰予以还清。
乌克兰出口公司的名单很快将递予中国。
乌克兰是主要的小麦生产国，同时也是世界第四大玉米出口国。分析人士认为，该国将来或可以与美国争夺中国的玉米市场。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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