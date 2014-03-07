《Kemp专栏》乌克兰事件或鼓励中俄加强合作

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦3月5日（撰稿 John Kemp） - 长期来看，中国对乌克兰问题的反应将比美国和欧盟的反应更为重要。
中国的反应一贯低调，但中国领导人默默支持俄罗斯进军乌克兰，拒绝美国和欧盟孤立俄罗斯的要求。
对于中俄来说，与美国的关系都非常重要。但两国与美国的合作和共同利益与对抗和竞争并存。两国都有理由担忧美国及其欧洲和亚洲盟国的各种意图。
俄罗斯担忧欧盟和北约会向其西部邻国扩张，拒绝承认俄罗斯自我宣称的在前苏联国家的利益。
如同中国注意到的那样，美国和欧洲的很多精英仍有着根深蒂固的“恐俄症”，这影响到与俄罗斯间的关系，并鼓励西方精英对抗而不是安抚俄罗斯的利益。
中国则担忧被美国及其东亚盟国包围。
美国支持与中国存在纠纷的日本、韩国、菲律宾和越南等亚洲国家。
中国与印度也存在领土纠纷和影响力竞争。中美都试图加强与印度的关系，以加强各自在亚洲的地位。
而中国仍依赖中东、非洲和澳大利亚的石油和天然气，大部分要经过霍尔木兹海峡和马六甲海峡等进行长距离运输，经过美国海军控制的海上航线。
有句老话说得好：敌人的敌人是朋友。这句话概括了均势政治。
中俄都不是美国的敌人，但也不是美国的盟友，在地区和全球影响力的争夺上显然是竞争对手。
两国在外交上都相对孤立，需要发展新的非正式同盟对抗美国。
中国与苏联的关系曾出现过紧张。毛泽东与赫鲁晓夫的关系破裂后两国陷入冷战状态。1969年两国曾发生边界冲突。中国反对苏联宣传自己是共产主义世界的领导者。两国在东南亚冲突中支持对立方。
美国采取的均势政治则鼓励中苏间的隔阂，承认中国的地位，支持中国进行现代化，以协助遏制苏联的影响力。
但均势政治一直都是基于共同利益而不是互相赞赏。不需要互相喜欢也可以成为盟国。
俄罗斯不再对中国构成多少威胁。两国的国力关系接近平衡，或是有利于中国。
两国现在都有理由在能源问题和地缘政治战略上加强合作。
俄罗斯需要为天然气寻找欧盟以外的买家。中国需要扩大石油和天然气进口渠道，以增强能源供应。
乌克兰事件凸显的问题不只是天然气运输成本增加几美元那么简单。
中俄在很多问题上观点相近，包括反对西方干预叙利亚，对西方国家煽动“颜色革命”推广民主持不信任态度。
未来中俄两国加强合作应在意料之中。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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